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В России двое подростков с ружьями готовились устроить массовое побоище в школе

1.3т
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Двое 15-летних ребят готовили массовое убийство в одной из школ города Саратова (Россия). ФСБ удалось прекратить подготовку к нападению.

Подростки планировали использовать во время побоища обрез охотничьего ружья и смеси по интернет-рецептам. Оружие они хранили на территории заброшенного бомбоубежища, где их задержали спецслужбы, пишет РИА Новости (чтобы посмотреть видео задержания парней, доскролльте до конца страницы).

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Во время допроса подростки признались, что планировали нападение на май 2020 года и имели план. Они были участниками сообществ в соцсети, которые пропагандировали идеологию массовых убийств. Подростки признались, что хотели убить примерно 40 человек, а преступление готовили из-за мести.

Оружие, которое подростки планировали использовать во время побоища

Оружие, которое подростки планировали использовать во время побоища

Скриншот видео

Задержанные подростки из Саратова

Задержанные подростки из Саратова

Скриншот

Полиция возбудила уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщал OBOZREVATEL, подростки, готовившие теракты в школах Керчи, что в аннексированном Крыму, вели "группы смерти" в соцсетях, где склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Теги
оружие ФСБ убийство Новости России
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Roma Roma
Roma Roma
ОЙ! скрепненько!
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1
Roma Roma
Roma Roma
Кристина Стефанова, мне очень приятно! Моё имя ты видела! Меня зовут Roma!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Roma Roma, дeбил
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