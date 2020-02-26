В России двое подростков с ружьями готовились устроить массовое побоище в школе

Двое 15-летних ребят готовили массовое убийство в одной из школ города Саратова (Россия). ФСБ удалось прекратить подготовку к нападению.

Подростки планировали использовать во время побоища обрез охотничьего ружья и смеси по интернет-рецептам. Оружие они хранили на территории заброшенного бомбоубежища, где их задержали спецслужбы, пишет РИА Новости (чтобы посмотреть видео задержания парней, доскролльте до конца страницы).

Во время допроса подростки признались, что планировали нападение на май 2020 года и имели план. Они были участниками сообществ в соцсети, которые пропагандировали идеологию массовых убийств. Подростки признались, что хотели убить примерно 40 человек, а преступление готовили из-за мести.

Оружие, которое подростки планировали использовать во время побоища Скриншот видео

Задержанные подростки из Саратова Скриншот

Полиция возбудила уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщал OBOZREVATEL, подростки, готовившие теракты в школах Керчи, что в аннексированном Крыму, вели "группы смерти" в соцсетях, где склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

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