В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной: шокирующие фото 18+

В городе Тольятти в России детей в школах и садиках кормили мясом павших и больных животных.
Вопиющее нарушение выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб, пишет портал "Новости Тольятти" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения и болезней на двух предприятиях, которые поставляли продукцию в учебные заведения.
В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной
Росбалт
Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталась мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.
Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.
В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной
Новости Тольятти
Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций. По факту нарушения открыли уголовное производство.
Результаты экспертизы
tjournal.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.
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