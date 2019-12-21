В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной: шокирующие фото 18+

В городе Тольятти в России детей в школах и садиках кормили мясом павших и больных животных.

Вопиющее нарушение выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб, пишет портал "Новости Тольятти" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения и болезней на двух предприятиях, которые поставляли продукцию в учебные заведения.

В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной Росбалт

Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталась мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.

Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.

В России детей в школах и садиках кормили дохлятиной Новости Тольятти

Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций. По факту нарушения открыли уголовное производство.

Результаты экспертизы tjournal.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Омской области России в одном из сел местные власти насыпали горку для детей из земли с кладбища.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.