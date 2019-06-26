В родительских рыданиях нашли пользу для детей

Когда родители расстраиваются или собираются плакать, у них может возникнуть искушение подавить эти эмоции или скрыть слезы от своих детей. Естественно, каждый родитель хочет оградить своего ребенка от неприятных моментов жизни, но на самом деле плач перед детьми приносит пользу, пишет издание “HuffPost”.

В прошлом году австралийский блогер Констанс Холл написала вирусную публикацию в Facebook о том, что ее дети увидели, как она плачет.

"В выходные дни я смотрела ужасно грустный документальный фильм с моими детьми, и когда у меня вместе с дочерьми текли слезы, мой сын похлопывая обнимал нас и потирал наши спины. Я поняла, что у моих детей все полностью в порядке с человеческими эмоциями, они не травмированы, увидев, как их мама плачет, они заботятся и понимают, что это жизнь", - добавила она.

Некоторые эксперты дали свой комментарий изданию по поводу таких ситуаций.

Сертифицированный советник, профессиональный консультант Тэмми Льюис Уилборн: "Если ребенок видит, как родитель или опекун реагирует на какое-то событие или ситуацию, это может быть полезно, поскольку позволяет детям видеть, что можно выражать свои чувства".

Детский психолог Джиллиан Робертс: "Дети могут быть смущены и испуганы, если увидят, что их родители действительно расстроены. После этого важно объяснить, учитывая возраст вашего ребенка, что у вас был эмоциональный момент, но что вы в порядке и в дальнейшем с вами тоже все будет хорошо".

"Людям нужно дать разрешение на переживания и уважать эти переживания", - сказал Робертс, отметив, что многие люди из разных семей и культур стесняются открыто выражать свои эмоции. Подобные стереотипы особенно затрагивают молодых мужчин.

Также издание отмечает, что слишком частый плач взрослых в присутствии детей вряд ли будет полезен для детской психики. Если ребенок видит, что его родители или опекуны плачут слишком часто или чрезмерно, он может подумать, что случилось что-то очень серьезное.

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