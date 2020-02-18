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В Ривне учительница погорела на продаже наркотиков. Фото

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В Ривне разоблачили 32-летнюю учительницу, которая сбывала наркотики. 17 февраля около 21:00 на улице Елены Телиги местная жительница продала шесть доз метамфетамина за 600 гривен.

Как сообщили в полиции Ривненской области, аналогичное психотропное вещество и около 10 блистеров с таблетками обнаружили в педагога полицейские во время обыска по месту жительства, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Начато уголовное производство по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт психотропных веществ).

"За процессуального руководства местной прокуратуры оперативную закупку провели сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Также следует отметить, что 32-летняя учительница воспитывает малолетнего сына.

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

rv.npu.gov.ua

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

rv.npu.gov.ua

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

Вещи, которые изъяли у 32-летней учительницы из Ровно

rv.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье распространили фейк о наркотиках в школах.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
криминал наркотики преподаватель
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