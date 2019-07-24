В Раду проходят шесть "Слуг народа" без высшего образования: названы фамилии

Шесть победителей выборов в Верховную Раду Украины в одномандатных мажоритарных округах от партии "Слуга народа" не имеют полного высшего образования.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На это также обратили внимание пользователи социальных сетей.

"Как мне теперь дочери объяснить, что нужно учиться?" – возмутилась Юлия Махмуди на Facebook-странице.

Так, с профессионально-техническим образованием в Верховной Раде окажется 36-летний мажоритарщик Алексей Леонов, победивший в округе №130 в Одесской области.

Общее среднее образование имеют 32-летний Антон Поляков, победивший в округе №206, что на Черниговщине, 45-летний Юрий Мисягин (округ №28, Днепропетровская область) и 37-летний Максим Зуев (округ №207, Черниговская область).

Еще двое победителей-мажоритарщиков – Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область) и Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область), с профессионально-техническим и средним специальным образованием соответственно.

Алексей Леонов Юлия Махмуди в Facebook

Максим Зуев Юлия Махмуди в Facebook

Юрий Мисягин Юлия Махмуди в Facebook

Татьяна Грищенко Юлия Махмуди в Facebook

Александр Куницкий Юлия Махмуди в Facebook

Антон Поляков Юлия Махмуди в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Зеленского раскрыли дальнейшие планы относительно новой украинской школы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!