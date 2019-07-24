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В Раду проходят шесть "Слуг народа" без высшего образования: названы фамилии

2.2т Читать материал на украинском

Шесть победителей выборов в Верховную Раду Украины в одномандатных мажоритарных округах от партии "Слуга народа" не имеют полного высшего образования.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На это также обратили внимание пользователи социальных сетей.

"Как мне теперь дочери объяснить, что нужно учиться?" – возмутилась Юлия Махмуди на Facebook-странице.

Так, с профессионально-техническим образованием в Верховной Раде окажется 36-летний мажоритарщик Алексей Леонов, победивший в округе №130 в Одесской области.

Общее среднее образование имеют 32-летний Антон Поляков, победивший в округе №206, что на Черниговщине, 45-летний Юрий Мисягин (округ №28, Днепропетровская область) и 37-летний Максим Зуев (округ №207, Черниговская область).

Еще двое победителей-мажоритарщиков – Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область) и Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область), с профессионально-техническим и средним специальным образованием соответственно.

Алексей Леонов

Алексей Леонов

Юлия Махмуди в Facebook

Максим Зуев

Максим Зуев

Юлия Махмуди в Facebook

Юрий Мисягин

Юрий Мисягин

Юлия Махмуди в Facebook

Татьяна Грищенко

Татьяна Грищенко

Юлия Махмуди в Facebook

Александр Куницкий

Александр Куницкий

Юлия Махмуди в Facebook

Антон Поляков

Антон Поляков

Юлия Махмуди в Facebook

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
образование
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