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В пустыне, на улице, в лужах: как выглядят бедные классы в разных странах мира. Фото

1.6т
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В некоторых странах мира дети учатся в сложных условиях: в палатках, на улице, в пустыне, за партами, которые наскоро сделали для учащихся.

Как пишет Всеосвіта, в городе Азес, расположенного на границе Турции и Сирии, ученики занимаются в палатках, где под ногами – лужи и грязь (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

Сирия

Сирия

Автор: quetions123 shutterstock.com.

В Раксауле (Индия) дети сидят за наскоро сделанными партами. Город находится в одном из самых бедных штатов Индии.

Индия

Индия

Автор: Travel Stock shutterstock.com.

В Таиланде школьники вынуждены учиться в пустыне.

Таиланд

Таиланд

Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

В городе Кокса Базар, что в Бангладеш, дети-беженцы Рохингя посещают занятия во временной школе в лагере беженцев Балухали в Ухии в Базаре Кокса (Бангладеш).

Бангладеш

Бангладеш

Автор: NAUFAL ZAQUAN shutterstock.com.

А в Амравате (Индия) дети учатся в уличной школе.

Индия

Индия

Автор: CRS PHOTO shutterstock.com.

Уганда

Уганда

Автор: Adam Jan Figel shutterstock.com.

Таиланд

Таиланд

Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.

Мадагаскар

Мадагаскар

Автор: Artush shutterstock.com.

Пакистан

Пакистан

Автор: razum shutterstock.com.

Гамбия

Гамбия

Автор: Lars Fortuin shutterstock.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как одеваются школьники в разных странах мира.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Теги
дети школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Если одеть в вышиванки будут як габонцы
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