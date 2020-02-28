В пустыне, на улице, в лужах: как выглядят бедные классы в разных странах мира. Фото

В некоторых странах мира дети учатся в сложных условиях: в палатках, на улице, в пустыне, за партами, которые наскоро сделали для учащихся.
Как пишет Всеосвіта, в городе Азес, расположенного на границе Турции и Сирии, ученики занимаются в палатках, где под ногами – лужи и грязь (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
Сирия
Автор: quetions123 shutterstock.com.
В Раксауле (Индия) дети сидят за наскоро сделанными партами. Город находится в одном из самых бедных штатов Индии.
Индия
Автор: Travel Stock shutterstock.com.
В Таиланде школьники вынуждены учиться в пустыне.
Таиланд
Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.
В городе Кокса Базар, что в Бангладеш, дети-беженцы Рохингя посещают занятия во временной школе в лагере беженцев Балухали в Ухии в Базаре Кокса (Бангладеш).
Бангладеш
Автор: NAUFAL ZAQUAN shutterstock.com.
А в Амравате (Индия) дети учатся в уличной школе.
Индия
Автор: CRS PHOTO shutterstock.com.
Уганда
Автор: Adam Jan Figel shutterstock.com.
Таиланд
Автор: cheewin hnokeaw shutterstock.com.
Мадагаскар
Автор: Artush shutterstock.com.
Пакистан
Автор: razum shutterstock.com.
Гамбия
Автор: Lars Fortuin shutterstock.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как одеваются школьники в разных странах мира.
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