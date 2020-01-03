Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости Моя Школа

В Польше школьники инсценировали массовое убийство евреев: разгорелся громкий скандал

539
Читать материал на украинском

В польском селе Лабуне школьники выступили с танцевальным номером, в котором произошло массовое убийство заключенных нацистского лагеря смерти Аушвиц.

Спектакль "Не могу тебя забыть" решили организовать в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляков с территории Замойского уезда, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Newsweek (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Получили сроки от 10 лет: в "ДНР" решили судьбу украинских школьников-"диверсантов"

Часть детей изображала офицеров-наблюдателей СС в соответствующей форме, другая – сидела в полосатых тюремных робах за колючей проволокой. Во время представления дети инсценировали убийство евреев газом Циклон Б. На сцену пустили дым, и школьники легли на пол.

Школьники инсценировали массовое убийство заключенных

Школьники инсценировали массовое убийство заключенных

Na Temat

Выступление вызвало волну возмущения в Польше. Руководство музея Аушвиц-Биркенау раскритиковало идею спектакля и отметило, что авторам не хватает элементарной чувствительности, необходимой, чтобы учить детей такой сложной и трагической истории.

В Польше школьники инсценировали массовое убийство евреев

В Польше школьники инсценировали массовое убийство евреев

Adam Tuchlinski / Newsweek

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тюремный спецназ отработал на школьниках разгон митингов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Польша
Теги
убийство скандал в школе конфликт в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы