В Польше школьники инсценировали массовое убийство евреев: разгорелся громкий скандал

В польском селе Лабуне школьники выступили с танцевальным номером, в котором произошло массовое убийство заключенных нацистского лагеря смерти Аушвиц.

Спектакль "Не могу тебя забыть" решили организовать в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляков с территории Замойского уезда, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Newsweek (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Часть детей изображала офицеров-наблюдателей СС в соответствующей форме, другая – сидела в полосатых тюремных робах за колючей проволокой. Во время представления дети инсценировали убийство евреев газом Циклон Б. На сцену пустили дым, и школьники легли на пол.

Школьники инсценировали массовое убийство заключенных Na Temat

Выступление вызвало волну возмущения в Польше. Руководство музея Аушвиц-Биркенау раскритиковало идею спектакля и отметило, что авторам не хватает элементарной чувствительности, необходимой, чтобы учить детей такой сложной и трагической истории.

В Польше школьники инсценировали массовое убийство евреев Adam Tuchlinski / Newsweek

Как сообщал OBOZREVATEL, в России тюремный спецназ отработал на школьниках разгон митингов.

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