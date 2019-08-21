В одном из городов Украины детей в школы и детсады будут принимать без прививок

Львовские школьники, не имеющие прививок, с 1 сентября 2019 года могут свободно посещать занятия в школах и садах.

Об этом сообщила руководитель управления образования Львовского городского совета Зоряна Довганик в связи с рекомендациями министра образования Лилии Гриневич и и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун перевести детей, не имеющих прививок, на индивидуальное или дистанционное обучение, пишет Tvoemisto.tv.

По словам Довганик, в перечне документов для зачисления ребенка в школу нет никаких требований о справке о сделанных прививок. А по нормативным документам нельзя запретить детям посещать занятия.

"Есть закон о предотвращении инфекционных заболеваний, но есть также наши, образовательные, законы. Например, в правилах приема детей в школу и перевода их в следующий класс указано, что соответствующий приказ руководителя учебного заведения должен быть еще в июне. То есть наши дети уже зачислены в школу и переведены в следующие классы. Для нас нет причины, чтобы не допустить ребенка к обучению", – добавила Довганик.

Однако в случае, если возникнет неблагоприятная эпидситуация, то вопрос о недопуске к обучению непривитых детей вынесут на рассмотрение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

прививки НУШ

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун рассказала, без каких прививок не пустят ребенка в школу.

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