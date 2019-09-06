В одном из городов Украины будут курсировать маршрутки для студентов

С 16 сентября во Львове запустят маршрутку для студентов, чтобы им было проще добираться на учебу.

Автобусный маршрут будет курсировать из студгородка Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на ул. Медовой Пещеры, в центр города, пишет Щоденний Львів.

"Сегодня исполнительный комитет принял решение "О введении временного автобусного маршрута для перевозки студентов". Следовательно, на маршруте будут курсировать два больших низкопольные автобусы", – сообщили в Львовском горсовете.

Отмечается, что автобусы будут начинать курсировать в 07.40, 07.55, 09.05. То есть, автобусы будут курсировать утром в центр, к площади Галицкой, начальная остановка – на улице Медовой Пещеры с остановкой возле общежитий на улице Пасечной, 51. Стоимость проезда составит семь гривен.

Студенческая маршрутка будет ездить во Львове до 26 декабря включительно.

маршрутка ТОЧКА

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