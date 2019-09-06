Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В одном из городов Украины будут курсировать маршрутки для студентов

3.4т Читать материал на украинском

С 16 сентября во Львове запустят маршрутку для студентов, чтобы им было проще добираться на учебу.

Автобусный маршрут будет курсировать из студгородка Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на ул. Медовой Пещеры, в центр города, пишет Щоденний Львів.

Новости
"Хотим учиться на русском языке!" В Запорожье на День знаний студенты принесли гроб

"Сегодня исполнительный комитет принял решение "О введении временного автобусного маршрута для перевозки студентов". Следовательно, на маршруте будут курсировать два больших низкопольные автобусы", – сообщили в Львовском горсовете.

Отмечается, что автобусы будут начинать курсировать в 07.40, 07.55, 09.05. То есть, автобусы будут курсировать утром в центр, к площади Галицкой, начальная остановка – на улице Медовой Пещеры с остановкой возле общежитий на улице Пасечной, 51. Стоимость проезда составит семь гривен.

Студенческая маршрутка будет ездить во Львове до 26 декабря включительно.

маршрутка

маршрутка

ТОЧКА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве семь студентов отравились шаурмой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы