В Одессе учителя срывались на детей: скандал получил продолжение

Одна из учителей школы №84 города Одессы, которые недавно срывались на детей, написала заявление на увольнение.

Как рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, сложившаяся ситуация – не единственный случай в педагогической практике и не только для одесской школы, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Процент учителей, страдающих от профессионального выгорания, очень высок. Средний возраст педагогов превышает 45 лет. Классы в одесских школах значительно перегружены. Но не нужно оправдывать поведение учителей. Крик также является насилием, психологическим", – отметила Буйневич.

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Родители 2-го класса обратились к директору с просьбой не увольнять учителя по соглашению сторон. На данный момент решается этот вопрос. Также сообщается, что этим делом будут заниматься правоохранительные органы.

Напомним, видео, как учителя кричат на детей, обнародовала мама второклассницы Виктория Коробко. По ее словам, из-за такого поведения педагогов ее дочь приходится лечить от невроза.

"Учителя должны знать, что за такие действия их ждет ответственность. Если сотрудники ювенальной превенции докажут, что такое поведение учителя принесло значительные последствия для детей в классах, то возможно ее уволят по статье", – добавила Буйневич.

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