В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям: разгорелся скандал

В гимназии №1 имени А.П. Быстриной города Одессы разгорелся скандал, потому что родителей заставляют каждого месяца сдавать деньги, чтобы оплачивать заработную плату учителям.

О поборах в школе стало известно из анонимного заявления № П1-59580, которую подали в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета.

"В гимназии №1 имени А.П. Быстриной ежемесячно собирают по 600 гривен на зарплату учителям немецкого и французского языков", – говорится в обращении.

Также в заявлении хотят узнать, почему местные власти не выделяют деньги на заработную плату педагогам.

В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям

Как сообщал OBOZREVATEL, известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе.

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