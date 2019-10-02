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В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям: разгорелся скандал

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В гимназии №1 имени А.П. Быстриной города Одессы разгорелся скандал, потому что родителей заставляют каждого месяца сдавать деньги, чтобы оплачивать заработную плату учителям.

О поборах в школе стало известно из анонимного заявления № П1-59580, которую подали в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета.

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"В гимназии №1 имени А.П. Быстриной ежемесячно собирают по 600 гривен на зарплату учителям немецкого и французского языков", – говорится в обращении.

Также в заявлении хотят узнать, почему местные власти не выделяют деньги на заработную плату педагогам.

В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям

В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям

Как сообщал OBOZREVATEL, известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
скандал в школе поборы в школе новости Одессы
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
И это очень правильно, нужно объяснить родителям, что вкладывая деньги в образование своих детей, они обеспечивают свою старость, в отличии от российских пенсионеров, которые существуют на свои нищенские пенсии, да ещё до 65 лет работать.
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