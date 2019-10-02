В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям: разгорелся скандал

В гимназии №1 имени А.П. Быстриной города Одессы разгорелся скандал, потому что родителей заставляют каждого месяца сдавать деньги, чтобы оплачивать заработную плату учителям.
О поборах в школе стало известно из анонимного заявления № П1-59580, которую подали в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета.
"В гимназии №1 имени А.П. Быстриной ежемесячно собирают по 600 гривен на зарплату учителям немецкого и французского языков", – говорится в обращении.
Также в заявлении хотят узнать, почему местные власти не выделяют деньги на заработную плату педагогам.
В Одессе родителей заставляют сдавать деньги на зарплату учителям
Как сообщал OBOZREVATEL, известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе.
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