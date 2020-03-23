Управление капитального строительства Одесского горсовета и ООО "НПП "Техвод" присвоили на ремонте школы № 103 в Одессе 10 млн гривен.
Как свидетельствуют постановления Малиновского райсуда Одессы, подрядчик вместо сертифицированных материалов французского завода "Николл", использовал материалы низкого качества, китайского производства, пишут Наші Гроші.
В Одессе чиновники присвоили на ремонте школы 10 млн гривен
В декабре 2017 года УКС заказало у ООО "Научно-производственное предприятие "Техвод" капитальный ремонт и утепление фасада общеобразовательной школы №103 за 16 млн грн. Однако следователи выяснили, что средная смета аналогичных работ составляла 4-5 млн грн.
Отмечается, что учредителями одесского ООО "НПП "Техвод" является директор фирмы Алексей Унтилов и Андрей Шумахер. Последний является директором ООО "Экоп-Юг", одним из учредителей которого является Андрей Иванчо. Иванчо является соучредителем ОО "Украинская федерация таиландского бокса муэй-тай", которую возглавляет мэр Одессы Геннадий Труханов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская фирма заработала миллионы на яде для школьников.
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