В Николаеве студент "заминировал" вуз: стала известна причина

В Николаеве 19-летний студент сообщил о "заминировании" учебных корпусов аграрного университета, потому что хотел насолить родителям, с которыми находится в ссоре.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, в воскресенье, 29 сентября, около 8:30 утра, на линию "102" поступило анонимное сообщение о заминировании.

На месте происшествия правоохранители любых устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили.

В течение трех часов после начала оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность шутника. Им оказался 19-летний местный житель, студент второго курса того же университета. По его словам, звонок парень совершил с телефона брата, а сим-карту после разговора выбросил.

Действия парня квалифицируются по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности", наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Решается вопрос об уведомлении правонарушителя о подозрении и избрании меры пресечения.

Николаевский аграрный университет Education.ua

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