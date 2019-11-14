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В Николаеве школьник выстрелил в одноклассника. Фото

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В Николаеве в школе №6 восьмиклассник случайно выстрелил в одноклассника во время перерыва в помещении, оборудованном под тир.

Как сообщила мать пострадавшего школьника, 13-летний мальчик размахивал пневматической винтовкой и случайно выстрелил. Рикошетом пуля попала ему в бок и нанесла ранение, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "Преступности.НЕТ" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Пострадавший подросток сообщил об инциденте родителям, и мать обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, в школе из-за этого случая провели педсовет.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили факт происшествия. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента.

Ранения в восьмиклассника

Ранения в восьмиклассника

Преступности.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школьник распылил в классе газовый баллончик.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Николаев
Теги
конфликт в школе скандал в школе
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