В Николаеве родителей заставили выплачивать кредит школы: возник скандал

В ООШ №18 города Николаева классная руководительница передала родителям "настоятельную просьбу директора" сдавать по 40 грн в месяц в фонд учебного заведения, потому что школа взяла кредит.

Об инциденте рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мать ученицы 6-го класса Наталья Рожкова. По ее словам, школа взяла кредит на 90 тысяч гривен, чтобы отремонтировать столовую.

Рожкова подчеркнула, что деньги требуют и на другие нужды, которые родители не обязаны оплачивать. Причем средства нужно сдавать классной руководительницы, которая сама назначит родительский комитет.

"На вопрос: "А на что деньги?", учитель ответила: "Может, мел купить, детям подарки, уборщице от класса 200 грн (у нас уже нет своего класса!), учителей поздравлять", – рассказала мать школьницы.

Также отмечается, что новый классный руководитель – школьный психолог, которая уже имеет под руководством выпускной девятый класс.

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