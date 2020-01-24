В Николаеве двух школьников не пустили на праздник из-за вышиванок: вспыхнул скандал

В школе №57 имени Тараса Шевченко в Николаеве учительница не пустила двух третьеклассников на праздник, потому что они не были в вышиванках.

Об этом мать девочки, которой запретили идти на праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Соборности Украины, написала в соцсети, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Корабелов.Инфо.

"Нахожусь в маленьком шоке... Дочь пришла из школы и сообщила, что ее не пустили на школьный праздник, потому что она не соответствует нормам школьного лука. Сидела с таким же одноклассником в соседнем классе", – написала мать.

По ее словам, третьеклассники были одеты в деловом стиле. После публикации в соцсети учительница подзвонила и извинилась. Также она отметила, что новость быстро разлетелась по городу, и ей грозит увольнение.

Директор школы Андрей Малахов сообщил, что классные руководители сообщили родителям, чтобы дети были в праздничной одежде, но вышивка не была обязательным требованием. Учительнице после совершенного вынесен выговор.

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