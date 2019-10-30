В Нидерландах студентам предложили полежать в могиле: в чем суть

В университете Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах выкопали на территории кампуса могилу для студентов, чтобы они там смогли отдохнуть и подумать о смерти.

Руководство заведения предлагает молодежи записаться на сеанс, который длится от получаса до трех часов. Открытая могила расположена в саду за церковью, пишет Knife.media со ссылкой на Vice (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С собой в могилу запрещено брать телефон или книгу, так как они помешают мыслям о смерти.

"Могила находится в университете еще с 2009 года: ее выкопал местный священник Джон Хакинг, чтобы оживить старую идею Memento Mori. Ее закопали в 2011 году, а в июне 2018 года откопали по просьбе студентов. За первые три года ямой воспользовались 39 человек, а за девять месяцев 2019 года – 15. Следующие 30 желающих ждут своей очереди", – говорится в сообщении.

Секретарь церкви Ильза Хуберс рассказала, что многие студенты ложатся в могилу, чтобы принять смерть друзей или членов семьи.

А клинический психолог Пол Винк отметил, что с помощью могилы студенты могут избавиться от страха смерти.

Студентам предлагают полежать в могиле vice

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования заявили о проблемах с иностранными студентами.

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