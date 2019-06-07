"Верьте в ребенка, даже когда опускаются руки!" Учительница мощно обратилась к родителям

Российская учительница Яна Полянских поразила сеть обращением к родителям и рассказала, как важна вера в ребенка.

"Каждый момент, в любой ситуации, что бы ни случилось – верьте в ребенка. Когда совсем опускаются руки... Пожалуйста, верьте", – написала Полянских на своей Facebook-странице и поведала о жутком случае из педагогической практики.

По словам учительницы, когда-то к ней обратилась женщина, прося помочь ее сыну: ему грозила неаттестация в 11 классе по математике, школьник получал одни двойки. Педагог написала, что решила позаниматься с мальчиком.

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"За столом сидел худой, замученный подросток с кругами под глазами и очень уставшим взглядом. Я представилась и сказала, что пришла помочь. Он огрызнулся и сказал, что ему не надо помогать", – прокомментировала Полянских и добавила, что предложила школьнику поиграть в математическую игру. Он согласился.

Как отметила педагог, это была не случайная победа, а великолепно обдуманные ходы и прекрасное логическое мышление. Полянских добавила, что попросила мальчика показать тетради.

Учительница поразила сеть обращением к родителям zbulvar.ru/Репетитор ЕГЭ/Фотобанк

"Там были совершенно необычные решения стандартных задач: графические методы, исследование с помощью производных, использование свойств функций, введение параметра, восхитительно короткие и красивые аналитические выкладки. Перечеркнутые. И двойки. Много двоек в сочетании с фразами "в классе делали не так!" – объяснила учительница.

Полянских посоветовала матери подростка не обращать внимание на плохие оценки и поступать в хороший ВУЗ, а также объяснила: двойки, скорее всего, из-за нестандартных методов решения и, возможно, непонимания их учителем. Но мать осталась непреклонна: "ребенок дурак, не может делать нормально, да какое вуз, мы ему ПТУ присмотрели, вот туда и пойдёт, на тройку надо сдать".

Репетитор согласилась помочь мальчику с тройкой, а сама стала подсовывать ребенку задачки из ДВИ и олимпиад – он быстро решал некоторые из них. "В него никто никогда не верил... После занятий с ним я рыдала в сквере у их дома, не понимала, что можно сделать и как переубедить родителей", – прокомментировала учительница.

По словам Полянских, однажды мальчик устроил родителям скандал и сказал, что будет поступать в нормальный вуз и что ему нужен репетитор по физике. После этого ей позвонила мама и "жестко сказала больше к ним не приходить".

"Через пару дней позвонил мальчик. Сказал, что пока у него нет такой суммы, чтобы оплачивать занятия, но он готов платить 500 рублей, остальное отдаст с первой зарплаты. Я была в шоке... И согласилась", – отметила Полянских.

В итоге учительница помогла найти школьнику репетитора по физике. Мальчик получил тройки, но сдал ЕГЭ по математике на 99, ЕГЭ по физике на 96, и ДВИ на 100. Его "взяли в ВУЗ с распростертыми объятиями", сейчас мальчик заканчивает второй курс мехмата, выступает на студенческих олимпиадах и конференциях, а также работает в Яндексе.

"В день защиты детей мама прислала единственную за это время смс. Там было "спасибо", – подытожила Полянских.

С момента публикации пост собрал около 10 000 реакций, более 3000 распространений и более 720 комментариев.

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