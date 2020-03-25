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В МОН впервые заговорили об обучении школьников летом

2.6т
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В Министерстве образования допустили возможность продления учебного года для школьников и студентов в Украине.

Об этом говорится в разъяснительном письме, которое ведомство отправило руководителям областных департаментов образования и директорам школ, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В МОН впервые заговорили об обучении школьников летом

В МОН впервые заговорили об обучении школьников летом

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"Законом Украины "О среднем образовании" установлено, что обучение в школах завершается не позднее 1 июля. Если в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине срок действия карантина будет изменен, фактическая продолжительность учебного года может быть продолжена", – сообщили в МОН.

В таком случае продолженное обучение будет включать анализ выполнения программ и знаний учащихся, полученных во время карантина. Также в письме указано, что не нужно перегружать детей домашними заданиями и дать отдохнуть учителям, если каникулы совпали с карантином.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее експертка назвала причины, почему не отменять ВНО-2020 в Украине.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости для школьников Обучение Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины школа каникулы
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