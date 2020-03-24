Заместитель и.о. министра образования Любомира Мандзий назвала Положение о дистанционном обучении устаревшим.

Об этом написала педагог на Facebook-странице. По ее словам, Министерство образования просит приобщиться к наработке нового проекта Положения о дистанционном обучении, чтобы кардинально его изменить, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В МОН назвали дистанционное образование в Украине устаревшей Нуш

"Пандемия коронавируса заставляет быстро реагировать и подстраиваться под новые реалии. Хотя, не скажу, что это просто. Например, от первых разговоров о необходимости внедрения дистанционной формы образования к реальному использованию инструментов – прошло буквально несколько дней. Это новый вызов для Украины и, в частности, для МОН", – рассказала Мандзий.

Отмечается, что Положение о дистанционном обучении утвержден приказом МОН 466 от 25.04.2013 года.

"Именно поэтому, мы просим участвовать в наработке нового проекта Положения о дистанционном обучении. Ведь существует такое понятие, все, что можно наблюдать и измерить, можно улучшить. Ваши идеи, предложения и замечания не бывают лишними!", – добавила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН ответили, отменят ли ДПА в форме ВНО в Украине из-за карантина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!