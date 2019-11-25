В Минобразования внезапно пошли против Зеленского: в чем суть конфликта

В Министерстве образования и науки Украины пошли на конфронтацию с президентом Владимиром Зеленским. В ведомстве не поддерживают его идею по поводу либерализации системы высшего образования.

Как пишет Lenta.UA, глава государства выступил за упрощение процедуры перевода студентов со специальности на специальность. В свою очередь руководство Минобразования проталкивает проект, который заблокирует возможности для перевода студентов из одного в другой вуз.

Во время Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной", который посетил президент с супругой, Зеленский обратил внимание на то, что студенты покидают Украину – учиться на Западе им проще, интереснее, современней и перспективней. Кроме того, еще одни его упрек в адрес министерства, возглавляемого Анной Новосад, касался мобильности получения высшего образования в Украине.

"Студенты должны иметь возможность изменять профессию во время получения образования. Иногда мы можем поступить на экономиста, проучиться два года, увидеть, что в Украине их очень много – семь экономистов на одно свободное место – и после этого человек может изменить профессию по ходу обучения", – отметил президент.

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По его словам, задача Минобразования состоит в том, чтобы либерализировать систему. При этом Зеленский намекнул, что в ведомстве есть определенная "контра", выступающая против данных идей.

"Сейчас такой мир, что образование должно быть совсем другим. Оно должно быть либеральным: ты можешь выбирать предметы, которые хочешь изучать, иногда можешь учиться по одной профессии, а потом сделать так, чтобы перейти на другую профессию. Мне кажется, что это правильно. Мы сейчас очень спорим с нашим новым министром образования – она готовит новую программу", – сказал глава государства.

Зеленский и Новосад

Примечательно, что одной из составляющих этой программы является проект приказа Минобразования "Об утверждении Положения о порядке отчисления, прерывания обучения, восстановления и перевода лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, и предоставление им академического отпуска", который полностью противоречит всему сказанному Зеленским.

Вместо упрощения мобильности студентов предлагается с помощью внутренних документов максимально усложнить (а фактически исключить) возможность переводов и восстановления студентов в высших учебных заведениях.

К примеру, раньше студенты могли перевестись со специальности на специальность, сдав академическую разницу. Однако в Минобразования решили с помощью приказа обязать студентов при возобновлении и переводе из университета в университет проходить с нуля внешнее независимое оценивание (ВНО). Это касается и студентов, которые хотят вернуться в Украину из заграничного вуза: им тоже нужно сдавать ВНО с нуля, причем во время сессии в их вузе – в начале июня.

Стоит напомнить, что тесты ВНО ежегодно меняются вместе с учебными программами. А значит, сдать его будет необычайно сложно. Следовательно, люди, которые попросту хотят перевестись или поменять направление своего образования, окажутся заложниками ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что образование "должно быть либеральным, потому что сегодня такой мир". Кроме того, по мнению президента, обучение в школе и вузе должно "быть более быстрым".

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