В Минобразования признали провал важного проекта для школьников

Эксперимент по использованию электронных учебников в пилотных школах Украины провалился из-за низкого качества образовательных материалов.

Однако, как сообщила министр образования Анна Новосад в интервью агентству "Интерфакс-Украина", в будущем проект планируют восстановить, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Для эксперимента закупили планшеты на 1 тысячу школ, но производители, которые подавались на конкурс, предоставляли учебники низкого качества.

"Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который нужно скрыть и больше никому не показывать. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами – это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", – возмутилась Новосад.

Поэтому на 2020 год вновь заложили деньги на электронные учебники. В МОН подготовят новые нормативные документы и требования к экспертизе этих учебников.

Эксперимент с электронными учебниками в Украине провалился Tehnot.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о пропаже электронных версий учебников для школьников с официального сайта Министерства образования. Впоследствии в МОН отреагировали на скандал и отметили, что учебники в свободном доступе. Однако информация не подтвердилась.

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