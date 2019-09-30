В Минобразования придумали, как поднять зарплаты учителям: первые подробности

Министерства образования и науки, финансов и социальной политики разработают ко второму чтению бюджета-2020 варианты повышения заработных плат педагогическим и научно-педагогическим работникам.

Как рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, требования постановления Кабмина, когда им руководил Владимир Гройсман, по увеличению с 1 января 2020 года зарплат учителям в размере от 20 до 70% не были учтены в проекте бюджета на следующий год, пишет УНІАН.

"Ко второму чтению у нас задача совместно с Минфином и Минсоцполитики под руководством премьера Алексея Гончарука разработать различные варианты того, как мы можем это постановление выполнить и сделать так, чтобы или все, или отдельные категории почувствовали повышение заработной платы. У меня лично есть уже несколько вариантов и расчетов, как сделать так, чтобы это повышение произошло", – отметила Новосад.

По ее словам, в МОН делают все возможное, чтобы приблизиться к выполнению норм закона об образовании о четырех минимальных прожиточных минимума.

Зарплата учителей

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впоследствии министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

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