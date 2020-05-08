ВНО в Украине после карантина: в Минобразования озвучили сроки

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для школьников может быть проведено 15-17 июня, а основная сессия может начаться 25 июня.

Об этом в эфире ObozTV рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Сейчас над этим работает Украинский центр оценивания качества образования совместно со своими региональными центрами и с органами управления образованием. Есть подготовленная сеть проведения ВНО. Например, для проведения ВНО по украинскому языку нам необходимо более 1500 пунктов", – сообщила она.

И.о. министра рассказала о том, что в Министерстве хотели бы предусмотреть возможность смены регистрации для сдачи ВНО. Ведомство уже разослало такие предложения в органы управления образования и руководителям учебных заведений.

В то же время чиновница заявила, что вариант сдачи ВНО онлайн не рассматривается". "В этом году у нас нет технической и других возможностей для этого", – сказала она.

Мандзий добавила, что в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации сроки проведения ВНО в Украине могут быть смещены.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования и науки рассказали, как в условиях карантина завершится 2019-2020 учебный год.