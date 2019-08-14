В Минобразования объяснили, как получить дубликат документа о высшем образовании

Чтобы получить дубликат документа о высшем образовании украинскому выпускнику нужно подать письменное заявление в вуз, который выдал документ.

Как пишет пресс-служба Министерства образования и науки Украины, если учебное заведение реорганизовали, то обратиться нужно к его правопреемнику. Речь идет о случаях присоединения, слияния или ликвидации учреждения высшего образования.

"Если нет правопреемника или ЗВО не осуществляет образовательную деятельность (аннулирована лицензия, не было перемещено из неподконтрольной территории), то заявление нужно подавать в МОН. Министерство определит заведение, которое выдаст дубликат", – говорится в сообщении.

Информация о документах с 2000 года содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). Поэтому дубликаты воспроизводятся на основе этих данных.

Если информации о факте выдачи диплома нет в ЕДЕБО, а также недоступны архивы ЗВО, то можно:

обратиться в суд – он должен установить юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования;

подтвердить получение диплома официальным письмом соответствующего компетентного органа, в котором подтвержден факт проставления штампа "Apostille" МОН Украины или совершение консульской легализации.

"Следовательно необходимо подать заявление в МОН для определения заведения, который выдаст дубликат. К заявлению надо приложить копию решения суда или официальное письмо о подтверждении апостиля", – говорится в сообщении.

Если необходимо восстановить диплом, полученный на неподконтрольной Украины территории Крыма или Донбасса с 2000 до 2014 года, то:

соискателям из Крыма – надо обратиться с письменным заявлением в МОН для определения заведения, которое выдаст дубликат;

соискателям из Донбасса – надо обратиться с письменным заявлением к правопреемнику или ЗВО, перемещенного с неподконтрольной территории. Иначе – подать письменное заявление в МОН для определения заведения, которое выдаст дубликат.

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Отмечается, что к заявлению необходимо приложить копию первичного документа (диплом и приложение к нему).

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