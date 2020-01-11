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В Мексике мальчик устроил кровавую стрельбу в школе: есть жертвы

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В Мексике шестиклассник устроил кровавую стрельбу в школе, в результате чего он застрелил двух человек и ранил не менее шести.

Отмечается, что в здание учебного заведения 12-летний мальчик самостоятельно пронес две единицы огнестрельного оружия. После нападения он покончил с собой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местный телеканал UNO TV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Сообщается, что школьник попросил разрешения выйти, чтобы переодеться. Когда учитель решил проверить, где ребенок, ученик выстрелил в педагога.

В Мексике мальчик устроил стрельбу в школе

В Мексике мальчик устроил стрельбу в школе

Также стало известно, что преступник жил со своей бабушкой.

жертвы стрельбы

жертвы стрельбы

Скриншот видео

В Мексике школьник устроил стрельбу

В Мексике школьник устроил стрельбу

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 15-летний школьник избил учительницу молотком по голове.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Мексика
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