В Мексике мальчик устроил кровавую стрельбу в школе: есть жертвы

В Мексике шестиклассник устроил кровавую стрельбу в школе, в результате чего он застрелил двух человек и ранил не менее шести.

Отмечается, что в здание учебного заведения 12-летний мальчик самостоятельно пронес две единицы огнестрельного оружия. После нападения он покончил с собой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местный телеканал UNO TV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что школьник попросил разрешения выйти, чтобы переодеться. Когда учитель решил проверить, где ребенок, ученик выстрелил в педагога.

В Мексике мальчик устроил стрельбу в школе

Также стало известно, что преступник жил со своей бабушкой.

жертвы стрельбы Скриншот видео

В Мексике школьник устроил стрельбу Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 15-летний школьник избил учительницу молотком по голове.

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