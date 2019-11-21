Национальный радиодиктант: стали известны самые распространенные ошибки

Всеукраинский диктант национального единства в 2019 году прошел по новым правилам: написанный текст нужно было отправить в электронном варианте в течение 15 минут, а не двух дней, как было в прошлые разы. Именно поэтому, по мнению соорганизатора диктанта Елены Зелинченко, в этом году так мало абсолютных победителей – всего двое.

О типичных ошибках, причине малого количества победителей и о запланированных нововведениях на 2020 год – читайте в материале OBOZREVATEL.

Текст оказался довольно сложным для участников диктанта, ведь уже в заголовке "Від бересту – до "цифри" большинство сделали ошибку.

Радиодиктант-2019: стали известны самые распространенные ошибки Украинская радио

"Самая распространенная ошибка – цифра без кавычек. В "ловушку" от Александра Авраменко попали почти все потенциальные победители. Второй распространенной ошибкой было отсутствие тире в названии диктанта. Далее – кома-тире после "в мраморе" (кто-то ставил тире, кто-то кому и реже писали правильно – и кому, и тире). Одна из слушательниц прислала диктант без ошибок (даже цифру в кавычки взяла), но Украинское радио взяла в кавычки и "срезалась", – рассказала Зелинченко.

По словам соорганизатора диктанта, самой молодой участницей стала Валерия Кравченко, ученица 2-Б класса. А самые старшие украинки уже не впервые пишут текст. 80-летняя Надежда Скорик в этом году написала диктант в восьмой раз, а 73-летняя Валентина Быкова из Полтавы – в четырнадцатый.

Елена Зелинченко stv.detector.media

По подсчетам, самыми активными областями были Киевская, Львовская и Донецкая. Диктант писали и за рубежом. Так, больше всего писем поступило из ОАЭ, Польши, Беларуси, России, Иордании, Малайзии, Канады, Израиля, Китая и других.

Также Зелинченко поделилась и планами на 2020 год. Учитывая, что в следующем году будет юбилейный Всеукраинский радиодиктант национального единства, организаторы уже начинают думать, как его провести.

"Конечно, мы сразу же начали анализировать проделанную работу и нововведения. Например, технически мы были готовы, что возникнут трудности. Впрочем, опасаясь, что подведет мессенджер в "Фейсбуке", получили больше проблем с "Вайбером" (там была значительно большее количество листов). Поэтому уже сейчас думаем, как в следующем году усовершенствовать и облегчить техническую составляющую отправки писем (на один адрес, в один клик т.д.)", – добавила Зелинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября тысячи украинцев ко Дню украинской письменности и языка написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Также было обнародовано правильный текст. Впоследствии рассказали, что ни одной ошибки не допустили только два человека.

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