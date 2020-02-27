В так называемой "ЛНР" незаконно засудили на 12 лет лишения свободы сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова "за оказание помощи СБУ".

Самопровозглашенный "Верховный суд" 26 февраля признал Григорова виновным в совершении "государственной измены", пишет пресс-служба так называемого "МГБ ЛНР".

По словам оккупантов, Григоров при пересечении КПВВ "Станица Луганская" был завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками.

В "ЛНР" посадили на 12 лет работника вуза "за помощь СБУ"

"По заданию украинской разведки он занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну, а также другой информации политического и социально-экономического плана", – говорится в сообщении "суда".

Антон Григоров Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как в детсадах "ЛНР" родителям "промывают мозги".

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