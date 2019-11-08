"В лифчик, в трусы": блогер рассказала, как списывать на ВНО

Украинский блогер Cat Rin в своем видео рассказала как списывала на ВНО и дала советы школьникам.

Видео опубликовано на YouTube-канале "Cat Rin", который принадлежит Екатерине Пильгун, блогерше из Днепра. В своем ролике она заявила, что запрет на использование печатных или рукописных материалов в пункте проведения ВНО можно нарушить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В видео Катя говорила о том, что запреты во время проведения оценивания на самом деле не являются такими строгими и при желании их можно нарушить.

Сама Екатерина использовала шпаргалки, которые прятала под одеждой и доставала при выходе в туалет, чтобы посмотреть нужную информацию.

В настоящее время Cat Rin поступила в частный университет Днепра, со средним баллом в 166.7. Украинский язык Катерина сдала на 159 баллов, математику на 165, географию на 160, а английский на 135 баллов. Катя сказала, что благодаря шпаргалкам каждый из ее результатов улучшился минимально на 5 баллов.

Тем временем напоминаем, что при обнаружении нарушений правил и обязанностей участника ВНО могут отстранить от прохождения тестирования досрочно, а результаты тестирования аннулируются.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что нужно знать на ВНО.

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