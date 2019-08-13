В Крыму оккупанты взялись за абитуриентов из-за Украины: в чем дело

Министерство образования и науки разработало для абитуриентов с оккупированных Крыма и Донбасса упрощенные условия, но на самом деле вступить им не так просто.

Как пишет Сегодня, оккупационная власть в Крыму делает все, чтобы дети не хотели вступать в украинские вузы.

"Мы стараемся не распространять информацию об ущемлении прав абитуриентов из Крыма. Это может навредить тем, кто может учиться в Украине. Дети, которые готовятся к вступлению дистанционно, попадают под пакет законов Яровой и преследуются", – рассказывает аналитик общественной организации "Альменда".

По словам эксперта, в Крыму изучения истории Украины рассматривается как агрессия и экстремизм. Поэтому за это возможно уголовное преследование, ведь это нарушение законодательства.

Абитуриенты вынуждены скрывать, желающих поступать в украинский вуз. В "Альменда" есть информация о том, что с родителями учеников проводят профилактические беседы.

В крымских школах учителя запугивают Украиной. Распространяются мифы, что тех, кто попадет в Украину, сразу заберут в армию. Или же рассказывают, что за русский язык ждет физическая расправа.

Вступление-2019 Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, названы правила для абитуриентов из Крыма и Донбасса, как поступить в украинский вуз.

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