В КПИ скандал: ректора обвинили в заработке на здоровье студентов

Представители украинского студенческого антикоррупционного движения Studwatch рассказали, что в течение 8 лет на территории КПИ работала частная клиника, которую организовал ректор Михаил Згуровский.

Туда, вместо бесплатной студенческой поликлиники, на платное обслуживание "направляли" иностранных студентов, которые учились в КПИ, пишет telegra.ph.

Кроме платы от студентов клиника также получала государственное финансирование непосредственно от КПИ. А некоторое время частная клиника в государственном учебном заведении вообще работала незаконно, не имея соответствующей лицензии.

В конце 1999 года, после министерского кресла и уже на обновленной должности ректора КПИ, Михаил Згуровский стал председателем украинского филиала международной неправительственной, некоммерческой организации EDNES.

Ректор КПИ Михаил Згуровский

В начале 2000-х годов на базе украинского филиала EDNES создают Международный центр телемедицины МЦТМ, а параллельно с этим в КПИ открывают набор на кафедру медицинской кибернетики и телемедицины, которую возглавляет профессор и доктор медицинских наук Валентин Яценко.

"На самом деле, на территории КПИ открыли частную клинику ООО "Международный центр телемедицины". Среди работников КПИ МЦТМ называют "клиникой Згуровского", имея в виду, что она существовала под его влиянием. Решение о создании МЦТМ принимал руководитель украинского филиала EDNES, Михаил Згуровский", - говорится в материале.

Соучредителями ООО "МЦТМ" в период его деятельности на базе КПИ были тот же Валентин Яценко, а также ООО "Интертех" - компания, бенефициаром и руководителем которой был двоюродный племянник ректора Згуровского. Именно ее дочерние организации получили из бюджета КПИ более 37 миллионов гривен на строительство и ремонты.

Главным бухгалтером ООО "МЦТМ" была Ольга Ярошевська - сестра первой жены ректора Згуровского. Она также была бухгалтером ООО "Интертех". А спектр деятельности "Интертех" в стенах КПИ был очень широким - от ремонтов до медицинского обслуживания.

"Фактически, в течение 8 лет МЦТМ монопольно обслуживал иностранных студентов КПИ на основе прямых договоров. Иностранцам скорее всего сразу предлагали проходить все обследования и вообще лечиться в частной клинике на территории КПИ, чем искать что-то другое. О клинике даже писали в университетской газете "Киевский Политехник" в 2006 году. В рекламе МЦТМ для иностранных студентов говорится, что в начале года каждый из них должен пройти обязательный медицинский осмотр в центре, и потом обслуживаться там в течение года", - говорится в статье.

Подсчитать сколько всего сотен тысяч или миллионов гривен ООО "МЦТМ" получило от КПИ невозможно из-за давности событий. В ответе на запрос КПИ утверждает, что они не располагают информацией сколько именно отдали Центру телемедицины.

Кроме того, законодательством предусмотрено, что для осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике необходимо иметь лицензию от Министерства здравоохранения. А согласно ответу Минздрава на запрос, в период с середины 2005 года по 2009 год МЦТМ такой лицензии не имело.

В 2008 году МЦТМ завершил свою деятельность на территории КПИ. И хотя сегодня центр работает в другой больнице Соломенского района столицы, юридическое лицо все еще зарегистрировано по старому адресу.

Недавно выяснилось, что схемы администрации КПИ с участием иностранных студентов не закончились. В 2019 году сообщалось, что СБУ подозревает администрацию КПИ в незаконном присвоении средств иностранных студентов. Иностранцы прибывали в Украину под видом студентов, а затем частные компании незаконно легализовали их в Украине или ЕС, за что администрации нескольких украинских высших учебных заведений, вероятно, получали часть денег.

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