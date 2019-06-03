"В классе замерзает вода, а в уборных нет бумаги": кто должен платить за ремонт в школах Украины

Закон Украины говорит, что никто не имеет права требовать у родителей деньги за обучение – среднее образование в государстве бесплатное. Но все мы знаем, что на родительских собраниях часто звучат цифры, суммы и список всего, что необходимо сделать для комфортного обучения в классе.

В этой истории всегда есть две стороны: родители и школа. Как правило, родители выступают в роли жертвы, а школа – в роли вымогателя. Однако мы забываем, что еще учитель. И он часто становится козлом отпущения в этой ситуации.

Что говорит НУШ о ремонтах и сборах средств?

"В классе замерзает вода, а в уборных нет туалетной бумаги. Приходится все решать за свой счет – родители собирают деньги, а ругаются на учителя. Но я терплю, потому что еще делать?" – рассказывает Иванна, учительница начальных классов в районной школе

Министр образования и науки Лилия Гриневич отмечает, что исключительно местная власть отвечает за надлежащие условия в школах, оборудование и ремонты. Любые работы должен проводить владелец – а это территориальные общины в городах, областях. И ни администрация школы, ни учителя не могут требовать от родителей взносов или прямого участия в ремонте.

"Местные органы могут попросить школу: "Мы в пределах своих полномочий и денег отремонтируем вам крышу и коридоры. Но нам не хватит на..., поэтому просим, или вы можете нам помочь". Только такой стиль разговора может быть", – говорит Лилия Гриневич.

Украинская школа

Ежегодно на нужды школы и образования выделяют значительную часть бюджета и после средств для здравоохранение, пожалуй, это самая большая сумма. Но другой вопрос, доходят эти средства к тем, кому они действительно необходимы?

Ведь дирекция школы должна составлять финансовый запрос в органы власти и указывать конкретные потребности – отопление, ремонт классов, техника, ремонт крыши или парт и тому подобное. В этот список входят и бытовая химия или другие хозяйственные мелочи для содержания школы. И только в случае отказа властей, школа может обратиться с просьбой к родителям.

В идеальном мире школы такие добровольные взносы должны зачисляться через банк на отдельный счет. Никакой наличности - только так. Маленькая подсказка всем родителям: вы имеете полное право видеть финансовые начисления для школы и запросы, чтобы понимать распределение государственной помощи и реальные нужды школы. Этим занимается, например, проект ProZorro.

Но довольно часто ремонт становится инициативой самих родителей и комитетов, не так ли?

Родительское собрание и сборы с родителей

"Я хочу, чтобы мой ребенок имел нормальную доску, а не реликт Советского союза".

"Мы часто обустраиваем класс и докупаем мебель, потому что наши дети растут, и им здесь еще учиться".

"Малыши проводят здесь больше времени, чем дома – все должно быть удобно, если для этого необходимо сдать немного денег, я не против".

Далеко не все родители жалуются на сборы средств в школах. Довольно часто сам родительский комитет становится инициатором ремонта или очередных денежных налогов. Это не удивляет: ведь каждый хочет лучших условий для своих детей и комфортного обучения. Но что делать, когда не все соглашаются на подобный "добровольный взнос"? Это прямой путь к буллингу. Ведь не единичны случаи, когда из-за родительского отказа сдавать деньги на ремонт, страдают дети. То им не дают пить из кулера, на который они не сбрасывались, то угрожают, что оставят сидеть за развалившейся партой, в то время, как всем другим поставят новые. Бывают и случаи, когда ученикам не позволяют вешать одежду в шкафы, на которые не сдавали средства родители, или пользоваться учебным оборудованием.

Украинская школа

Это примеры реального буллинга. В таких случаях страдают не только дети, но и учителя. Как именно? Учитель не имеет права регулировать решение родительского комитета. Ведь все средства и взносы – абсолютно добровольные. Часто учителя даже выходят из класса, когда родители собирают деньги. Или просят не рассказывать им о суммах и покупки. Лучше не знать, чем попасть под уголовную ответственность. В таких случаях, учитель становится лишь посредником между потребностями школы и решению родителей.

Что думают сами учителя о ремонте в классах?

"Это достаточно унизительно просить деньги. Иногда, кажется, что тебе это нужно больше других. Но все шишки потом падают тебе же на голову", – говорит Елена, классный руководитель специализированной школы

"Если кто-то думает, что это приятно – говорить родителям о ремонте – то вы никогда не слушали тонны нареканий. Другого выхода просто нет, ведь разбитые окна не ждут средств бюджета, а сломанные стулья вообще никого не интересуют во власти", – отмечает Анна, учитель математики и завкабинетом

Хуже всего, что именно учитель занимается ремонтом класса – особенно, когда речь идет о школы в селах и районах. Часто школа не имеет достаточно технического персонала или средств, чтобы нанять бригаду работников. А родители не хотят тратить лишние деньги, что вполне логично. И именно учитель берет на себя ответственность за все проведенные работы.

Как действовать в таких случаях? Если забыть, что местные власти помочь школе с ремонтом, счастливый сценарий выглядит так: командная работа родителей и учителя. Когда совместная работа в интересах детей меняет классы, школу и само образование. Это может быть продуктивный фандрайзинг и прозрачные взносы, четкий план работ и отчеты. Но если этим не будет заниматься родительский комитет – опять же эти обязанности падают на плечи учителей.

"Я предпочитаю все делать сам и привлекать профессионалов. Отдал ключи рабочей бригаде в июле, забрал в августе и имею идеальный класс. Учителю не может быть безразлично, он в классе проводит максимум своего времени и лучше всех других знает, каким он должен быть", – подчеркивает Игорь, директор общеобразовательной школы

А как быть с кабинетами?

"Фонд Максима Степанова" провел опрос более 100 учителей – большинство рассказали, что они собственноручно и за свой счет ремонтируют кабинеты школы. Поскольку школа и администрация никаких средств на это не выделяют. Педагоги отметили, что после такого ремонта руководство часто вручает денежную премию учителям за работу. Но эта премия слабо покрывает расходы. Соответсвенно – спасение образования, дело рук самих педагогов. Если в кабинете биологии не хватает плинтусов или сыплется потолок – отвечает за это учитель биологии. Если же в кабинете физики потрескались все колбы для опытов, заменить их имеет учитель физики или ждать следующего года и бюджет от власти, если она его, конечно согласует.

"Мы с коллегами совместно ремонтируем кабинеты и закупаем материалы. В прошлом году я вместе с лаборантом красила стены, чинила окна и доводила до ума парты", – рассказывает Татьяна, учительница химии районной школы.

Ремонт оборудования или специализированных кабинетов – далеко не первоочередная проблема в школах. Там, где нет комфортных уборных или не хватает классов, дирекция имеет неотложные нужды, чем новые парты или доски. Но все эти проблемы не исчезают и учителям ежедневно приходится с ними сталкиваться и искать выхода – именно поэтому они часто обращаются к родителям с просьбами и вопросами.

Пока законы НУШ начнут действовать в полную силу, учителям еще не год придется терпеть "ремонтные истории" и находиться на фронте ссор и распрей – родителей, школы и власти. Эта история точно будет иметь свой счастливый финал, а мы с "Фондом Максима Степанова" попробуем помочь педагогам решать все эти вопросы законным и удобным способом.

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