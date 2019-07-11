В Китае построили необычный детский сад в виде села

В селе Бейша, что в Китае, построили детский сад, который является миниатюрной копией настоящего села.

Как пишет Всеосвіта, площадка идеально подходит для обучения на свежем воздухе и игр в прятки. Такой вариант детского сада поощряет детскую любознательность и способствует динамичному развитию маленьких учеников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Здания связываются между собой извилистыми дорожками и располагаются вокруг центральной площади.

Архитекторам удалось рассчитать масштабы при создании миниатюрного поселка. Поэтому оно практически похоже на настоящий городок. На прилегающих территориях в детский сад раскинулись бесконечные плодородные земли.

Этот проект стал примером детского сада, который органично вписался в сельскую атмосферу. Он стал своеобразным вызовом архитектуре типовых дошкольных учреждений в Китае.

Детский сад в виде деревни dezeen

Детский сад в Китае dezeen

Детский сад в Китае dezeen

Детский сад в Китае dezeen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, чем полезна для детей реджио-педагогика.

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