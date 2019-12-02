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В Киеве запустили креативную выставку об украинских учителях: фото

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В вестибюле станции метро "Майдан Незалежності" в Киеве презентовали фотовыставку "#ВчителіВажливі", где собраны истории десяти педагогов из разных уголков Украины.

Фотопроект создала ОС "Освіторія" вместе с Киевским метрополитеном в пределах Global Teacher Prize Ukraine – национальной премии для учителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Вечерний Киев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Среди них – 72-летний чемпион Украины, Европы и мира по гиревому спорту и школьный учитель физкультуры, учитель биологии, которая создала собственный дендропарк, тифлопедагог, которая работает с детьми с глубоким нарушением зрения, и другие педагоги, которые вдохновляют своей ежедневной работой.

Отмечается, что выставка размещена в вестибюле станции метро "Майдан Незалежності" до 27 декабря.

В Киеве запустили креативную выставку об украинских учителей

В Киеве запустили креативную выставку об украинских учителей

вечерний Киев

В Киеве запустили креативную выставку об украинских учителей

В Киеве запустили креативную выставку об украинских учителей

вечерний Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие учителя Украины снялись в клипе группы ТНМК.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Киев
Теги
фотографии преподаватель школа метро
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