В Киеве заговорили о продлении карантина в школах

Учебный процесс в школах и университетах Киева будет восстановлено после улучшения эпидемической ситуации в городе.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, 12 марта в Киеве были закрыты все учебные заведения на карантин.

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"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба с этой болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется, сможем говорить о восстановлении. Мы делаем все, чтобы в Киеве было дистанционное обучение", – заявил Кличко.

Также мэр добавил, что телеканал Киев транслирует телеуроки для школьников. А учителя дают задания и создают учебную программу онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр образования Анна Новосад заявила, что ВНО в Украине может не состояться.

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