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В Киеве заговорили о продлении карантина в школах

1.4т
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Учебный процесс в школах и университетах Киева будет восстановлено после улучшения эпидемической ситуации в городе.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, 12 марта в Киеве были закрыты все учебные заведения на карантин.

В Киеве заговорили о продлении карантина в школах

В Киеве заговорили о продлении карантина в школах

ЧЕline

"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба с этой болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется, сможем говорить о восстановлении. Мы делаем все, чтобы в Киеве было дистанционное обучение", – заявил Кличко.

Также мэр добавил, что телеканал Киев транслирует телеуроки для школьников. А учителя дают задания и создают учебную программу онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр образования Анна Новосад заявила, что ВНО в Украине может не состояться.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области Школа
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
школа карантин
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
В СМИ информация, что Кличко грозится закрыть Киев на въезд и выезд! Может, их всех, умных чиновников, проспавших пандемию и распродавших мед средства, самих закрыть, чтобы прежде думали, а потом делали?
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Моя Школа