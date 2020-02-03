Возле школы №291 Дарницкого района города Киева поселились в двух колодцах теплотрассы пятеро бездомных.
Люки теплосети расположены на перекрестке улиц Тростянецкой и Санаторной, сообщила Газета "Дарницькі Вісті" в Facebook.
"Местные жители недовольны таким соседством, поскольку рядом с местом проживания бездомных находится школа №291, поэтому детям каждый день проходится ходить мимо опасного участка", – говорится в посте.
Также жители Дарницкого района отметили, что бездомные часто находятся в нетрезвом состоянии, ведут себя агрессивно и на контакт не идут. Родители волнуются за безопасность детей, в частности учеников школы №291.
В Киеве возле школы поселились бездомные: родители забили тревогу
facebook.com/DVisti/
Депутат Киевсовета Анна Сандалова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и в полицию с требованием решить проблему и вывезти бездомных из теплосети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в элитных школах Киева детей "кормили" стафилококком.
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