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В Киеве возле школы поселились бездомные: родители забили тревогу

1.1т
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Возле школы №291 Дарницкого района города Киева поселились в двух колодцах теплотрассы пятеро бездомных.

Люки теплосети расположены на перекрестке улиц Тростянецкой и Санаторной, сообщила Газета "Дарницькі Вісті" в Facebook.

"Местные жители недовольны таким соседством, поскольку рядом с местом проживания бездомных находится школа №291, поэтому детям каждый день проходится ходить мимо опасного участка", – говорится в посте.

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Также жители Дарницкого района отметили, что бездомные часто находятся в нетрезвом состоянии, ведут себя агрессивно и на контакт не идут. Родители волнуются за безопасность детей, в частности учеников школы №291.

В Киеве возле школы поселились бездомные: родители забили тревогу

В Киеве возле школы поселились бездомные: родители забили тревогу

facebook.com/DVisti/

Депутат Киевсовета Анна Сандалова обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и в полицию с требованием решить проблему и вывезти бездомных из теплосети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в элитных школах Киева детей "кормили" стафилококком.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Инциденты в школах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
школа дети
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