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В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг против 40-часовой рабочей недели. Фото

1.1т Читать материал на украинском

В Киеве тысячи педагогов собрались на акцию протеста против правок о введении 40-часовой рабочей недели и отмене надбавок учителям, которые предложили народные депутаты партии "Голос" к проекту закона о среднем образовании.

Протест состоялся у стен Кабинета министров и Верховной Рады, куда съехались педагоги из разных областей Украины, пишет Укрінформ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

Митингующих также не устраивает предложение обязательной сертификации и перевод педагогических пенсионного возраста на срочный трудовой договор.

Новости
Части учителей все же повысят зарплаты: Новосад раскрыла детали

К педагогам вышел лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который пообещал, что его команда сделает все, чтобы минимальная зарплата учителей была повышена.

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

Как пишут #Буквы, недавно у лидера "Голоса" состоялась встреча с председателем профсоюза работников образования Украины Георгием Трухановым. Во время разговора Вакарчук пообещал, что ни один шаг со стороны его команды не будет сделан, если это не будет обсуждено с профсоюзом и представителями учителей.

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг

bykvu.com

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Киев
Теги
зарплата школа детский сад протест
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