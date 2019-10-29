В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг против 40-часовой рабочей недели. Фото

В Киеве тысячи педагогов собрались на акцию протеста против правок о введении 40-часовой рабочей недели и отмене надбавок учителям, которые предложили народные депутаты партии "Голос" к проекту закона о среднем образовании.
Протест состоялся у стен Кабинета министров и Верховной Рады, куда съехались педагоги из разных областей Украины, пишет Укрінформ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
Митингующих также не устраивает предложение обязательной сертификации и перевод педагогических пенсионного возраста на срочный трудовой договор.
К педагогам вышел лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук, который пообещал, что его команда сделает все, чтобы минимальная зарплата учителей была повышена.
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
Как пишут #Буквы, недавно у лидера "Голоса" состоялась встреча с председателем профсоюза работников образования Украины Георгием Трухановым. Во время разговора Вакарчук пообещал, что ни один шаг со стороны его команды не будет сделан, если это не будет обсуждено с профсоюзом и представителями учителей.
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
В Киеве тысячи педагогов вышли на митинг
bykvu.com
Как сообщал OBOZREVATEL :
Учителя забили тревогу из-за правок об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" к проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда.
В "Голосе" пояснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высшую зарплату.
После этого профсоюз работников образования пригрозил забастовкой, если требования педагогов будут игнорировать.
Предложения партии "Голос" ввести 40-часовую рабочую неделю для учителей не поддержало также Министерство образования.
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