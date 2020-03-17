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В Киеве решили закрыть общежития для студентов и отправить их по домам

4.1т
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В Киеве решили ограничить доступ студентов к общежитиям высших учебных заведений и отправить их по домам.

С таким поручением к вузам обратилась Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.нет со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворознюка.

"Сегодня принято на комиссии поручение руководителям учебных заведений. Студентов отправить домой. Возникла ситуация, когда карантин воспринимается как каникулы и они находятся в Киеве. Есть просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", – сказал он.

Иллюстрация

Иллюстрация

commons.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне студентов Одесского национального университета имени Мечникова решили выгнать из общежитий через установленный в вузе карантин.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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