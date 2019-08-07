В Киеве стартовал крупнейший Школьный Маркет в Украине

С 1 по 31 августа в ТРЦ Dream Town 2 часть проходит Школьный Маркет, где родители смогут купить все необходимое для 1 сентября, а дети – отдохнуть в развлекательном центре Dream Land.

ТРЦ Dream Town 2 (Оболонский проспект, 21Б) приглашает родителей собраться в школу с удовольствием. Тут родители смогут купить все необходимое: от карандашей до одежды, от дневника до обуви, от пенала до рюкзаков, а также комфортно отдохнуть всей семьей.

Сделав покупку на 499 грн до 31 августа в магазинах-участниках акции "Школьный маркет" все посетители смогут принять участие в акции и выиграть смартфон. Подробности по ссылке.

Также 25 и 31 августа с 14:00 родителей и школьников ждет специальная программа:

научное шоу;

завораживающее шоу мыльных пузырей;

веселые аниматоры;

огромное количество конкурсов и розыгрышей;

интересные мастер-классы;

море подарков и сюрпризов.

Школьный Маркет в ТРЦ Dream Town 2 часть

Как принять участие в акции и выиграть смартфон:

приди в ТРЦ Dream Town 2 часть (Оболонский проспект, 21Б) с 5 по 31 августа;

сделай покупку в магазинах-участниках на сумму от 499 грн;

ищи в магазине наклейку с QR-кодом или получи купон с QR-кодом и условиями акции вместе с чеком;

сканируй QR-код и регистрируйся;

выиграй * смартфон Honor 10i от магазина Фокстрот и другие ценные призы;

победитель будет определен через ресурс random.org 31 августа на сайте obozrevatel.com и на странице www.facebook.com/DreamTownKiev/

*Под выигрышем подразумевается покупка смартфона за 0,07 грн с НДС. В акции запрещено принимать участие администрации ТРЦ, а также работникам магазинов-арендаторов ТРЦ Dream Town. Администрация ТРЦ оставляет за собой право на проверку факта покупки в магазине согласно номера чека. Получить подарок можно только при наличии документа, подтверждающего личность победителя, а также оригинала чека на покупку. С перечнем участников акции можно ознакомиться на сайте www.dreamtown.ua

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