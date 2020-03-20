В Киеве из-за коронавирусного карантина перенесли прием документов в первые классы, пока не улучшится эпидемическая ситуация.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на Facebook-странице.

Следует отметить, что 20 марта завершается третья четверть. Однако чиновник просит учителей и родителей не паниковать. Ведь после введения системы семестрового обучения оценки за четверть не выставляют.

В Киеве отменили прием детей в первые классы: что решили власти novosti-saratova.ru

"И уважаемые учителя! Вам не нужно бежать в школы, чтобы перенести оценки в журналы. Работайте с администрацией дистанционно. Фиксируйте оценки учащихся в любой удобный для вас способ: на бумажных и электронных носителях", – добавил Мондриевский.

Также отмечено, что уже на следующей неделе педагоги Киева смогут получить заработную плату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возник скандал, потому что Министерство образования решило переиздавать только один учебник для 7-го класса по каждому из 36 учебных предметов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!