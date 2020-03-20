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В Киеве отменили прием детей в первые классы: что решили власти

1.8т
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В Киеве из-за коронавирусного карантина перенесли прием документов в первые классы, пока не улучшится эпидемическая ситуация.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский на Facebook-странице.

Следует отметить, что 20 марта завершается третья четверть. Однако чиновник просит учителей и родителей не паниковать. Ведь после введения системы семестрового обучения оценки за четверть не выставляют.

В Киеве отменили прием детей в первые классы: что решили власти

В Киеве отменили прием детей в первые классы: что решили власти

novosti-saratova.ru

"И уважаемые учителя! Вам не нужно бежать в школы, чтобы перенести оценки в журналы. Работайте с администрацией дистанционно. Фиксируйте оценки учащихся в любой удобный для вас способ: на бумажных и электронных носителях", – добавил Мондриевский.

Также отмечено, что уже на следующей неделе педагоги Киева смогут получить заработную плату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возник скандал, потому что Министерство образования решило переиздавать только один учебник для 7-го класса по каждому из 36 учебных предметов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
школа дети
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Правильно ! На кой нам умники ? Для майданных шествий и протестов много ума не надо, а тупым стадом управлять легче. Браво украинские чиновники !
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Моя Школа