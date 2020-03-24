Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах: сеть возмущена

1.1т
Читать материал на украинском

В Киеве решили выключить отопление в школах и детсадах с 25 марта, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах.

Как написал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в Facebook, этот шаг позволит снизить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах сеть возмущена

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах сеть возмущена

Одесский областной совет

"В ситуации, когда убытки города связаны с борьбой против коронавируса могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", – объяснил Мондриевский.

Следует отметить, что Киев является первым городом, который принял такие меры. Однако в сети возмутились, почему такое решение не было принято еще 12 марта, когда ввели карантин.

"Неделю на шару топили, теперь проснулись!", "Долго думали. 12 дней.", "Так 12 дней уже все на карантине, зачем нужно было отапливать пустое помещение, деньги на ветер. Я думала уже давно все отключено", – написали в комментариях.

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах: сеть возмущена

Скриншот комментариев

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах: сеть возмущена

Скриншот комментариев

Возмущенным пользователям соцсети в КГГА объяснили, что в школах и садиках работало определенное количество людей, которые поддерживают учебные заведения в надлежащем состоянии. Поэтому решение об отключении отопления приняли тогда, когда заморозки прошли.

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах: сеть возмущена

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заговорили о продлении карантина в школах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Оксана Воля
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области Школа
Место
Украина Киев
Теги
школа детский сад
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моя Школа