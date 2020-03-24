В Киеве решили выключить отопление в школах и детсадах с 25 марта, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах.

Как написал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в Facebook, этот шаг позволит снизить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В Киеве отключат отопление в школах и детсадах сеть возмущена Одесский областной совет

"В ситуации, когда убытки города связаны с борьбой против коронавируса могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", – объяснил Мондриевский.

Следует отметить, что Киев является первым городом, который принял такие меры. Однако в сети возмутились, почему такое решение не было принято еще 12 марта, когда ввели карантин.

"Неделю на шару топили, теперь проснулись!", "Долго думали. 12 дней.", "Так 12 дней уже все на карантине, зачем нужно было отапливать пустое помещение, деньги на ветер. Я думала уже давно все отключено", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Возмущенным пользователям соцсети в КГГА объяснили, что в школах и садиках работало определенное количество людей, которые поддерживают учебные заведения в надлежащем состоянии. Поэтому решение об отключении отопления приняли тогда, когда заморозки прошли.

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве заговорили о продлении карантина в школах.

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