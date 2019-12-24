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В Киеве наградили победителей соревнований по безопасности дорожного движения

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В Киеве наградили победителей масштабного соревнования по безопасности дорожного движения "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine".

Соревнования проходили в 140 населенных пунктах Украины. Всего приняло участие более 16 тысяч школьников, учителей, родителей, полицейских, медиков и спасателей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Секрет успеха нашего проекта можно транспортировать на всю отрасль безопасности на дороге или на всю страну – просто обнаружьте проблему, четко поставьте цель ее устранить, а затем объедините всех, кто на это влияет. Вот такой пример эти школьники показали всей Украине", – сказала председатель ОО "Traffic Challenge" Ольга Дробышева.

В Киеве наградили победителей соревнований по безопасности дорожного движения

В Киеве наградили победителей соревнований по безопасности дорожного движения

По условиям соревнования, для победы командам-участницам нужно было, в частности, обратить внимание местного населения, органов власти и СМИ на конкретные проблемы – опасности для детей на дороге и добиться их решения. К акциям по всей Украине присоединились 128 400 человек.

"Это соревнование не только о безопасности дорожного движения. Это конкурс, в котором каждый смог почувствовать в себе силы что-то изменить – влиять на ситуацию вокруг. Изменения, которые произошли в течении Хештег-Марафона – это маленькие победы, которые дарят веру в силу обычных людей" , – отметила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Победителями на всеукраинском уровне стали 3 команды. III место заняла команда #0272 Сокольского лицея №1 имени Олега Романова, с. Сокальци Львовская обл. Эта команда разработала плакаты с Qr-кодом, по которому можно посмотреть видеоролики о правилах поведения в школьном автобусе и организовала размещение этих плакатов в школьных автобусах.

II место заняла команда #0014 Полтавской школы №19. Они проводили массовые акции. Например, на первом этапе дети младшей школы организовали мероприятия: выставка работ на остановке, в помещении отделения банка, вдоль улицы, на которой находится школа, в строительном супермаркете, в ресторане, на АЗК, на СТО и на школьном заборе, а также провели флешмоб на улице Ивана Мазепы, во время которого держали плакаты и выкрикивали "Водитель! Будь осторожен! Дети на дороге!"

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

І место – команда #0118 Николаевской ООШ №11. Им удалось добиться установления светофора на опасном участке возле школы, а к обучению на 3-м этапе не только провели практические тренинги по оказанию домедицинской помощи с профессиональным инструктором-спасателем, но и организовали обучение с отрядами аварийно-спасательного назначения на территории спасательной станции, провели выездное практическое занятие "Безопасность велосипедистов" в управлении патрульной полиции, посетили отдел выездной консультативной (экстренной) медицинской помощи и и медицины катастроф с тренингами от реаниматологов о домедицинской помоще и транспортировке пострадавших в ДТП, провели отдельное тренинговое занятие с педагогами по обеспечению безопасности групп детей, организовали занятия для старшеклассников в автошколе, проходили вебинары, а также провели практический мастер-класс по нашивке светоотражателей на верхнюю одежду детей и многое другое.

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"Вопрос безопасности детей и молодежи на дороге – одно из приоритетных задач государства. Ведь потери, которые мы имеем на дорогах – это не только беда в какой-то определенной семье. Вместе с людьми Украина теряет от дорожных аварий 2,5% ВВП в год, а это – мощный удар для экономики и бюджета каждой семьи. Однако главное – это жизни, которые мы теряем и из-за неустроенности дорог, и из-за недобросовестности водителей, и из-за пренебрежения правилами некоторыми пешеходами. Мы все вместе несем ответственность за эти потери. Эти дети – победители соревнования – убедили и удивили всю Украину. Такие маленькие, но такие важные вещи. Такие будто маленькие, но такие важные люди. Вы являетесь примером для своих сверстников и для всей страны", – сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Во время своих акций командам помогала патрульная полиция. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий тоже поздравил победителей.

"Работая с детьми, мы не только их воспитываем, мы получаем обратную связь, на которую даже не ожидали – это когда дети учат своих родителей. "Папа хотел перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, но я ему сказал, что так делать нельзя, и он остановился". И таких примеров множество. Это обратное действие того, что мы делаем, и это самый ценный результат, который мы можем получить от нашей работы", – отметил Билошицкий.

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

В общественном детско-молодежном проекте приняли участие 275 школьных команд. Отчеты о сотнях таких достижений команды публиковали в соцсетях с хэштегом #SpeakUpUkraine (международный лозунг, провозглашенный ООН и ВОЗ, который символизирует действия и высказывания за безопасность на дороге).

"Инициатива Traffic Challenge позволяет детям учиться безопасности дорожного движения. Кроме того, молодое поколение учит своих друзей-сверстников и даже взрослых. Центр общественного здоровья Украины и в дальнейшем будет поддерживать подобные проекты", – сказал Владислав Збанацкий, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

Среди подарков, которые получили школы-победители: мультимедийные проекторы, делиниаторы, школьные комплекты светоотражателей, современные аптечки домедицинской помощи европейского образца, образовательная литература по безопасности дорожного движения и многое другое. А члены команд-победителей получили персональные комплекты подарков – фитнес-трекеры, книги, светоотражатели, 3Д-пазлы, конструкторы, зонтики, книги и другие сувениры. Также все команды-победители получили дипломы, а команды-участники, выполнившие задание марафона, – получат сертификаты участников.

Кроме того новогодним подарком командам-победителям стал просмотр легендарного зимнего шоу 5D мирового уровня "Winterra. Легенда сказочного края" от организаторов – компании Starlight Entertainment.

Соревнование проходило при поддержке Офиса Президента, патрульной полиции, Центра Общественного здоровья (МОЗ).

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

В Киеве наградили победителей масштабного соревнования "Хештег-Марафон #SpeakUpUkraine"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что школы Украины обеспечат книгами о безопасности на дороге.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персоны
Владислав Збанацкий Юлия Мендель Зоряна Скалецкая Алексей Белошицкий
Место
Украина
Теги
дороги безопасность дети школа
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