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В Киеве из-за коронавируса родителей не будут пускать в школы

2.1т
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В Киеве родителям ограничат доступ в школы в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в учебных заведениях.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. По его словам, в садах и школах ввели усиленный контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений, пишет пресс-служба КГГА.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний", – заявил Мондриевский.

В Киеве из-за коронавирус родителей не пускать в школы

В Киеве из-за коронавирус родителей не пускать в школы

Глава КГГА отметил, что в случае ухудшения самочувствия детям будут измерять температуру. Кроме термометров, школы и садики также закупили дезинфицирующие и моющие средства.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Коронавирус Школа
Место
Украина Киев
Тег
школа
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