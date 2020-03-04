В Киеве родителям ограничат доступ в школы в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в учебных заведениях.

Об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. По его словам, в садах и школах ввели усиленный контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений, пишет пресс-служба КГГА.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний", – заявил Мондриевский.

В Киеве из-за коронавирус родителей не пускать в школы

Глава КГГА отметил, что в случае ухудшения самочувствия детям будут измерять температуру. Кроме термометров, школы и садики также закупили дезинфицирующие и моющие средства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах. Инфицированный человек приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавируса. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

Напомним, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже в шести человек заподозрили заболевания коронавирусом COVID-19.

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