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В Калуше суд впервые наказал мать за хамовитого сына-школьника

2.5т
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В Калуше на Прикарпатье суд впервые оштрафовал мать, потому что ее сын систематически совершал буллинг вместе с двумя одноклассниками.

Как сообщила пресс-служба Калушского районного суда на Facebook-странице, ученик 8-го класса обзывал одноклассника крысой и пацюком, чем совершал психологическое насилие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Однажды несовершеннолетний правонарушитель вместе с другими учениками приобрел сыр и положил пострадавшему на стул. Во время судебного заседания мать ученика вину признала и пояснила, что ей очень стыдно за поведение своего сына.

В Калуше суд впервые наказал мать за хамовитого сына-школьника

В Калуше суд впервые наказал мать за хамовитого сына-школьника

MediaSapiens - Детектор медиа

"Второго марта суд признал виновной мать ученика Калушской ЗОШ по ч.4 статьи 173-4 КУоАП (буллинг, травля) и применил к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен", – говорится и сообщении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, студенту одного из учебных заведений города Новая Каховка (Херсонская область), который систематически травил своего преподавателя, суд назначил наказание в виде 20 часов общественных работ.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
скандал в школе конфликт в школе буллинг
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