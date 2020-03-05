В Калуше на Прикарпатье суд впервые оштрафовал мать, потому что ее сын систематически совершал буллинг вместе с двумя одноклассниками.
Как сообщила пресс-служба Калушского районного суда на Facebook-странице, ученик 8-го класса обзывал одноклассника крысой и пацюком, чем совершал психологическое насилие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
Однажды несовершеннолетний правонарушитель вместе с другими учениками приобрел сыр и положил пострадавшему на стул. Во время судебного заседания мать ученика вину признала и пояснила, что ей очень стыдно за поведение своего сына.
В Калуше суд впервые наказал мать за хамовитого сына-школьника
MediaSapiens - Детектор медиа
"Второго марта суд признал виновной мать ученика Калушской ЗОШ по ч.4 статьи 173-4 КУоАП (буллинг, травля) и применил к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен", – говорится и сообщении суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, студенту одного из учебных заведений города Новая Каховка (Херсонская область), который систематически травил своего преподавателя, суд назначил наказание в виде 20 часов общественных работ.
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