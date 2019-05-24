В какой школе учится сын принца Уильяма и сколько это стоит

Сын принца Уильяма и Кейт Мидлтон Джордж учится в частной школе Thomas's Battersea. Программа обучения наряду с общеобразовательными предметами предлагает интенсивные уроки французского языка и занятия балетом.

Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что принц Джорд учится в школе первый год. Его личность очень популярна в учебном заведении, однако сам он, по словам родителей его одноклассников, не пытается привлекать к себе внимание и ведет себя как обычный ребенок. У него много друзей, которые придумали ему примечательное прозвище – PG.

Стоимость года обучения в Thomas's Battersea составляет 18 915 фунтов стерлингов в год (около 600 тыс. грн. по текущему курсу, - ред.)

Руководство школы обещает родителям обеспечить полноценную подготовку учеников не только в образовательном плане, но и подготовить детей к полноценному будущему с планомерной реализацией собственного потенциала.

Также сообщается, что королевская семья намерена отдать в эту же школу и свою младшую дочь Шарлотту. Обучение второго ребенка в Thomas's Battersea обойдется уже в 6,305 фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, где учится дочь президента Зеленского и сколько стоит год обучения в этом заведении.

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