В каких регионах Украины выпускники лучше всего сдали ВНО-2019: опубликован рейтинг

По результатам внешнего независимого оценивания 2019 года, лидером среди регионов Украины стала Киевская область. Второе и третье место заняли Львовская и Черкасская области соответственно.

Рейтинг составлен информационным образовательным ресурсом "Освіта.ua". Отмечается, что высокие результаты тестирования также продемонстрировали выпускники учебных заведений Харьковской, Тернопольской и Полтавской областей (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

Хуже всего сдали ВНО выпускники Закарпатской и Черновицкой областей.

Рейтинг областей Скриншот

По результатам рейтинга лучших общеобразовательных школ, лидером в Украине третий год подряд остается Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко. На второй строчке – столичный лицей "Интеллект", а на третий – киевский Естественно-научный лицей №145.

В общем, в первую десятку рейтинга попали шесть учебных заведений из Киева, и по одному учебному заведению из Днепра, Львова, Харькова и Ивано-Франковска.

Рейтинг школ Скриншот

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