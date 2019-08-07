В каких регионах Украины студенты-медики лучше сдали IFOM: стали известны результаты

Лучше всего сдали международный экзамен по основам медицины (IFOM) студенты Тернопольского национального медицинского университета, Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца и Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Как пишет пресс-служба Министерства здравоохранения, проверял результаты теста Национальный совет медицинских экзаменаторов (NMBE, США) (чтобы посмотреть рейтинг, доскролльте до конца страницы).

Так, средний процент правильных ответов украинских студентов 3 курса – 30,24%.

"Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом абсолютно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских ЗВО. Оценка сдачи экзамена неутешительна: тест студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Мы будем защищать порядочных и честных студентов, которые пришли и сдали экзамен несмотря на дезинформацию и призывы к саботажу", – сказал Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения Украины.

В общем IFOM сдали 10 099 студентов, 2783 – не явились на экзамен. Однако 45 студентов представили доказательства уважительных причин.

Университеты с высокой явкой обычно имеют высокий рейтинговый балл по успеваемости. Это Запорожский, Львовский, Буковинский, Винницкий университеты. Те вузы, которые больше всего бойкотировали, имеют самые низкие баллы.

"Основные нарушения, которые зафиксировали во время экзаменов – это фотографирование тестовых заданий, их распространение в интернете и мессенджерах, призывы к саботажу. Не все ректоры медуниверситетов обеспечили надлежащие условия проведения экзамена", – сказала Леся Войтенко, заместитель директора по организации и проведению лицензионных экзаменов Центра тестирования при МОЗ Украины.

Рейтинг университетов Скриншот

Студенты-медики Etcetera Media

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