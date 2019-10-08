В Ивано-Франковске юные ученицы наказали воров и стали героями школы

В Ивано-Франковске ученицы 6 класса 3 октября заметили подозреваемых в воровстве, проследили за ними и таким образом помогли полиции их задержать.

Об этом говорится в сообщении местной полиции в Facebook, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

В частности, девочки увидели, как в дом одной из них залезли воры, забрали оттуда вещи и попытались скрыться.

"Школьницы не растерялись и направились за ними, звоня родителям. Увидев полицейский автомобиль, сразу остановили его, понимая, что полиция им поможет", - отмечается в сообщении полиции.

Патрульные задержали двух мужчин, на которых указывали дети. Ими оказались 42 и 45-летний жители Закарпатья. При осмотре у них обнаружили вещи, о которых говорили девочки.

Позже представитель полиции посетил школу, где торжественно наградил девочек за проявленный героизм.

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