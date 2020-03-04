В Хмельницком 17-летний студент профессионального лицея в городе ножом ранил своего однокурсника, с которым накануне поссорился.

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, молодой человек причинил потерпевшему два ножевых ранения – в ногу и грудную клетку. Его госпитализировали в больницу и прооперировали, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Правоохранители задержали злоумышленника. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

В Хмельницком ссора студентов переросла в кровавую резню

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – Умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник ударил учительницу самодельным ножом в живот и убежал.

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