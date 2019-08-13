В хмельницких школах могут запретить мобильные телефоны: в чем дело

На сайте "Единой системы местных петицей" жители Хмельницкого поддержали петицию о запрете детям использовать мобильные телефоны во время учебного процесса. Обращение набрало 500 необходимых подписей, теперь его должны рассмотреть на одном из заседаний исполнительного комитета Хмельницкого городского совета.

Автор петиции Наталья Гришнюк отметила, что из-за мобильных телефонов дети потеряли внимание на уроках и желание общаться со сверстниками, пишет ye.ua.

"С целью улучшения ситуации предлагаю поддержать французский опыт, сохранить интерес к общению со сверстниками, здоровье наших детей и нервные клетки педагогам", – говорится в тексте петиции.

Юрист Руслана Матущак сообщила, что учитель не имеет права забирать у ученика телефон или другой гаджет ни во время занятий, ни после их окончания. Ведь это личное имущество школьника.

По словам эксперта, каждая школа имеет свой устав и внутренний распорядок. Поэтому администрация заведения может разработать правила использования мобильных телефонов.

"Такие правила следует повесить на доске объявлений, озвучить во время родительского собрания. Учитель может объявлять их перед своим уроком", – рассказала Матущак.

В департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета сообщили, что решение исполкома вряд ли сможет запретить использование телефонов, поскольку учебный процесс контролирует учитель.

"Некоторые используют телефоны для контроля. У нас есть такие современные учителя, которые на уроках могут проводить опросы по телефону. Учитель может запретить использовать гаджет, чтобы не мешать учебному процессу", – рассказала и.о. директора департамента образования и науки Хмельницкого горсовета Светлана Губай.

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